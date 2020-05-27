حذر استاذ واستشاري الغدد الصماء بكلية الطب بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة البروفيسور عبدالمعين الآغا، الأطفال من عدم ممارسة الرياضة، مما يسبب اكتساب الوزن الزائد الذي يؤدي إلى السمنة ويمهد للإصابة بداء السكري النوع الثاني.

وقال الآغا لـ«عكاظ»: لوحظ من خلال الحملات الصحية التوعوية التي ينظمها قسم الأطفال بجامعة الملك عبدالعزيز في مختلف مناطق المملكة، أن المشكلة تكمن في نوعية الأطعمة التي يتناولها الأطفال، وهي ذات طبيعة دهنية وسعرات حرارية عالية، ويصاحب ذلك عدم ممارسة الرياضة، مما أدى إلى زيادة أوزانهم وإصابة بعضهم بداء السكري (النوع الثاني) المرتبط بالسمنة.

ولفت إلى ضرورة تغيير نمط حياة أطفال المجتمع لمواجهة هذا الخطر، إذ إن هذا النمط لم يكن معروفا في العقود السابقة إلا لدى البالغين وكبار السن، أما الآن أصبح أمرا مخيفا للأسف، وهو السبب الأساسي لانتشار السمنة.

وأكد أهمية تغيير نمط الحياة لممارسة الرياضة بمعدل ساعة يوميا (3-5 أيام أسبوعيا)، وتجنب الوجبات السريعة والمشروبات الغازية، والتأكيد على أهمية شرب الحليب والماء، وتقنين وقت الجلوس أمام الكمبيوتر والألعاب الإلكترونية ووسائل التواصل، والحد من تناول الوجبات السريعة وغير الصحية، وزيادة وعي المجتمع بما يخص الآثار المترتبة على السمنة، وزيادة برامج التوعية الخاصة بذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.