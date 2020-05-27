في خطوة جديدة تمنح الأمل في معركة العالم ضد فايروس كورونا، بدأ علماء بريطانيون، أمس (الثلاثاء)، اللجوء إلى دواء تجريبي وتقنية بسيطة لعلاج مرضى الحالات المبكرة من «كوفيد-19» فور ظهور الأعراض عليهم.وتعتمد تلك التقنية على إيصال دواء إلى الرئتين عبر بخاخ «inhaler»، بعد فترة وجيزة من ظهور الأعراض على المريض، قبل الدخول في المضاعفات الخطيرة. ووفقا لصحيفة «صن» البريطانية، فقد أرسل باحثون من جامعة ساوثامبتون 120 بخاخا إلى مرضى «كوفيد-19» لإجراء تجارب في منازلهم اعتبارا من الثلاثاء.وتستخدم التقنية المعروفة في أوساط مرضى الأمراض التنفسية، دواء تجريبيا يعزز جهاز المناعة، ويحتوي على بروتين يسمى «إنترفيرون بيتا».