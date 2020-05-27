كشف عبدالرحمن عبده، نجل فنان العرب ​محمد عبده​، معاناة والده مع الاكتئاب، وطلب من جمهوره الدعم وإرسال رسائل ترفع من معنوياته ودعمه خلال حفلة افتراضية في عيد الفطر المبارك.وقال عبدالرحمن: «اللي يسأل عن بابا محمد.. هذه أطول فترة في حياته يجلس فيها في بلد وعنده اكتئاب خفيف.. عشان كذا بكرة عاللايف أرسلوا رسايل تفرحه».وأطل فنان العرب محمد عبده على جمهوره أمس (الثلاثاء)، 26 مايو، في حفلة افتراضية على «شاهد VIP»، بدعم من هيئة الترفيه.