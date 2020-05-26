أوصت منظمة الصحة العالمية بالحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص أثناء الرحلات الجوية، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من تفشي انتشار فايروس كورونا المستجد.

وكان انتشار فايروس كورونا قد تسبب باتخاذ أغلب الدول حول العالم العديد من «إجراءات الإغلاق»، التي من بينها تعليق الرحلات الجوية الداخلية والدولية، إضافة إلى إجراءات اقتصادية سريعة لمواجهة تداعيات الفايروس.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك"، أعلنت رئيسة الفريق الفني لبرنامج الطوارئ الصحية بمنظمة الصحة العالمية، ماريا فان كيرخوف، بحسب بيان أصدرته «الصحة العالمية» أمس (الاثنين)، بشأن استئناف الرحلات الجوية، أن المنظمة توصي بالحفاظ على مسافة لا تقل عن متر واحد بين الأشخاص أثناء الرحلات الجوية، مؤكدة أن هذا الإجراء مهم جدا.

وأشارت كيرخوف إلى أن هذه التوصية جاءت استنادا إلى تقييم منهجي للإنفلونزا وفايروس كورونا و«كوفيد-19» أجرته المنظمة أخيرا، موضحة أن هذا الأمر مهم جدا

وقالت كيرخوف، خلال مؤتمر صحفي في جنيف: «توصياتنا هي الحفاظ على مسافة (أثناء الرحلات الجوية) بين الأشخاص بطول متر أو أكثر».