قررت السلطات الإيطالية إقامة مهرجان البندقية السينمائي، الذي يعد أقدم مهرجان سينمائي في العالم، وذلك في موعده المقرر أوائل سبتمبر القادم، مع انحسار تفشي جائحة فايروس كورونا في العالم.وخالفت البندقية ما سارت عليه مدينة كان الفرنسية بتأجيل دورة مهرجانها السينمائي، رغم أنه يعد أكبر مهرجان للسينما في العالم، إذ كان من المقرر إجراؤه هذا الشهر، لكنه تأجل بسبب جائحة كورونا التي عصفت بالعالم.ومن المتوقع أن يشارك عدد أقل من الإصدارات الفنية هذا العام على الأرجح.