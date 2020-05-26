كشفت الفنانة العالمية بيلي أيليش في برنامج بودكاست، أخيراً، أنها معجبة بأعمال الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، إذ عبّرت خلال إحدى حلقات البرنامج أنها تحب الاستماع لواحدة من أفضل الأغاني بالنسبة لها وهي أغنية «في حاجات». وقالت بيلي أيليش: «سأعدّل مزاجي بالاستماع إلى أغنية مميزة جداً بالنسبة لي وهي باللغة العربية لنانسي عجرم».من جهتها غرّدت نانسي عجرم موجهة رسالة شكر ومحبة لبيلي أيليش، وكتبت: «فتياتي يستمعن دائماً لأغانيك في المنزل».