بهدوء وروح مرحة، واجهت رئيسة وزراء نيوزيلندا غاسيندا أرديرن، لحظة وقوع زلزال ضرب البلاد أثناء مقابلة تلفزيونية لها على الهواء حول مناقشة رفع الإجراءات الاحترازية لفايروس كورونا. وفيما اهتزت الكاميرا بشكل واضح، قالت أرديرن التي حافظت على ابتسامتها أمام الكاميرا، واستمرت في حديثها لمقدم برنامج Newshub AM Show المذيع Ryan Bridge «إننا نواجه القليل من الزلازل هنا، إلى حد كبير توجد هزة لطيفة جداً هنا». وتابعت: «لو رأيتم أشياء تتحرك خلفي.. فهناك هزة خفيفة. مبنى البرلمان يتحرك أكثر من غيره». وطمأنت المذيع أنها في أمان. وأضافت: «لست جالسة تحت أي أضواء معلقة ويبدو أنني في مكان قوي من الناحية البنائية». وانتشر رد فعل رئيسة الوزراء بشكل هائل وهي تحافظ على هدوئها وروحها المرحة أثناء الزلزال على مواقع التواصل الاجتماعي، وأشاد الكثيرون برباطة جأشها وقوة شخصيتها المؤثرة.