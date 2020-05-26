ضبطت الشرطة النمساوية رئيس البلاد ألكسندر فان دير بيلين وزوجته دوريس شميداور داخل مطعم في العاصمة فيينا بعد بدء وقت الغلق المفروض في إطار تدابير مكافحة فايروس كورونا.وأكد الرئيس فان دير بيلين الواقعة، أمس الأول (الأحد)، واعتذر عنها، حسب ما نقلت صحيفة «كرونه تسايتونغ» النمساوية. من جهتها، أكدت الشرطة أنها وجدت الرئيس خلال تفتيش في مطعم مفتوح بقلب فيينا.