كشفت الهيئة العامة للترفيه برنامجاً ترفيهياً بمناسبة عيد الفطر المبارك، يحتوي على العديد من الفعاليات المميزة والحفلات الغنائية، التي تراعي الظروف الحالية التي يمر بها العالم جراء جائحة كورونا، بتوجيه من رئيس مجلس إدارة الهيئة تركي آل الشيخ.وتبدأ الفعاليات من ثاني أيام العيد (الـ25 من مايو الجاري)، عبر عرض على الهواء مباشرة من الولايات المتحدة يمكن مشاهدته من خلال منصة عيشها https:/‏/‏enjoy.sa/‏ar/‏ لبطل العالم في الخدع الورقية وعروض الخفة شين ليم، إذ سيقدم أحدث إبداعاته.وتقدم الهيئة برنامج «صنع في المنزل» الذي يعرض بداية من 28 مايو الجاري على قناة إم بي سي، وهو برنامج ترفيهي اجتماعي فني يتبارى فيه المشاركون من خلال إرسال فيديوهات لمواهب أو أعمال قاموا بها مع بداية الحجر المنزلي، إذ يفوزون في ختام كل حلقة بمبلغ مالي، بعد اختيار لجنة التحكيم المكونة من 4 أشخاص من مشاهير الوطن العربي. وسيكون الجمهور أيضاً على موعد مع برنامج «من يكون؟!»، وهو برنامج ألعاب ترفيهي بدءاً من يوم 28 مايو الجاري، يستضيف عدداً من المشاهير العرب متنكرين، وعلى المتسابقين الذين يجتمعون افتراضياً معرفة هوية النجم الذي يغطي وجهه بقناع بأسرع وقت، ومن خلال عدد محدود من الأسئلة.أما على صعيد الحفلات الغنائية، فتبدأ من ثاني أيام العيد 4 حفلات يحييها مجموعة من كبار نجوم الوطن العربي تحت عنوان «معيدين معاكم»، ستبث على الهواء مباشرة على موقع شاهد vip.ويحيي حفلة يوم 25 مايو الفنان ماجد المهندس، فيما يطل فنان العرب محمد عبده على جمهوره يوم الثلاثاء 26 مايو، وتتواصل الحفلات مع الفنان راشد الماجد يوم الأربعاء 27 مايو، على أن تختتم الفنانة اللبنانية نجوى كرم حفلات عيد الفطر المبارك يوم الخميس 28 مايو.