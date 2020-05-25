يتشبث ملايين الناس حول العالم بأمل اكتشاف لقاح أو علاج فعال، ليضع حداً لفايروس كورونا الذي اجتاح العالم منذ ظهوره في مدينة ووهان الصينية في ديسمبر الماضي. وعلى الرغم من تسابق عشرات الشركات والمؤسسات حول العالم من أجل التوصل إلى اللقاح، أعلن التحالف العالمي للقاحات أن مؤشرات الأمل الأولى قد تطل في الخريف. وقال الرئيس التنفيذي للتحالف العالمي للقاحات والتحصين (جافي) سيث بيركلي لصحيفة سويسرية، أمس (الأحد)، إن المؤشرات الأولى على فاعلية لقاح محتمل ضد الفايروس يمكن أن تظهر في الخريف، متنبئا بطريق طويل بين حدوث هذا التطور وتوفر اللقاح على نطاق واسع. وأوضح أنه «لسوء الحظ لا نعرف في الحقيقة أي لقاح سينجح وما إذا كان ممكنا أن يكون هناك لقاح على الإطلاق. إذا كنا محظوظين سنرى المؤشرات الأولى في الخريف بالنسبة للفاعلية» فيما يتعلق بلقاح محتمل. وأضاف: «سيبقى هناك طريق طويل للذهاب من تلك النقطة إلى أن تكون هناك مادة فعالة معتمدة بكميات كبيرة لسكان العالم».