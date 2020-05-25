أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس (الأحد)، الانتقال إلى المرحلة الثانية من تخفيف إجراءات الإغلاق، وقال: «إننا عازمون على إلحاق الهزيمة بفايروس كورونا المستجد»، لافتاً إلى أن الإرادة الجماعية ساعدت في مواجهة الجائحة. وأشار جونسون، في مؤتمر صحفي، إلى أنه سيعيد فتحا جزئيا للمدارس الابتدائية، اعتباراً من الأول من يونيو، مع الإبقاء على التباعد الاجتماعي. وأوضح أن العودة إلى مقاعد الدراسة ستقتصر في المرحلة الأولى على التلامذة الذين تراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، وبين 10 سنوات و11 سنة.

ودافع رئيس الوزراء البريطاني عن مستشاره دومينيك كامينجز الذي يتعرض لضغوط تطالبه بالاستقالة بسبب سفره خلال إجراءات العزل العام عقب ظهور أعراض الفايروس على زوجته، قائلاً: «أعتقد أنه تصرف على نحو مسؤول وقانوني من جميع النواحي».