رغم أن عمره لا يتجاوز العام ونصف العام إلا أن الشيف كوبي الصغير بات الآن يحظى بمتابعة واسعة على «إنستغرام»، من خلال صفحته «كوبي إيتس». وبحسب مقاطع الفيديو على حسابه في «إنستغرام»، يظهر «الشيف كوبي» متعة جذبت الملايين وهو يطبخ، إضافة إلى إثارته الفوضى في المطبخ أثناء عمليات الاستكشاف للوجبات والمأكولات التي يعدها. وأظهرت فيديوهات كوبي وهو يعد وصفات مختلفة، إلى جانب قيامه بتذوق الوجبات، لتظهر على محياه ملامح قبول الوصفات أو رفضها، فيما يصدر أصواتا حول النكهات أو جودة الطعام.وأخذت صفحة الشيف كوبي تحظى بالمتابعين بعد فترة قصيرة من إطلاقها، حتى وصل الآن إلى أكثر من 1.4 مليون متابع.