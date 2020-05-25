فيما احتفل المسلمون حول العالم، أمس (الأحد)، بعيد الفطر الذي أتى هذه السنة على غير عادته، بعيداً عن الصلوات الجماعية والاحتفالات العائلية الحاشدة، بسبب فايروس كورونا، حذرت منظمة الصحة العالمية من عدم التقيد بالإجراءات التي حددتها الحكومات بالتباعد الاجتماعي وعدم التجمع. وذكّرت في سلسلة تغريدات على حسابها في «تويتر»، أمس (الأحد)، بضرورة الابتعاد عن أي تجمعات واسعة النطاق للحفاظ على هذا العيد آمناً وصحياً وخالياً من «كوفيد-19». ونبهت إلى أن زيادة الحركة يمكن أن تؤثر بسرعة وبشكل عكسي على جهود مكافحة الوباء التي تمت على مدار الأشهر الماضية.