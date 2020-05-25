حدد رئيس الفريق المشارك لإنتاج جامعة أوكسفورد لقاحاً مضاداً لفايروس كورونا فرصة نجاح التجربة بأنها لا تتجاوز 50%، معللاً ذلك بأن الفايروس يتلاشى بسرعة في بريطانيا.وقال مدير معهد جينر بجامعة أوكسفورد أدريان هيل إن من المتوقع ألا تسفر تجربة قادمة تضم 10 آلاف متطوع عن نتيجة بسبب تراجع انتقال «كوفيد-19» في المجتمع.وأضاف هيل لصحيفة تليغراف: «إنه سباق ضد اختفاء الفايروس وسباق مع الزمن.. في هذه اللحظة هناك فرصة بنسبة 50% ألا نحقق نتيجة على الإطلاق».ويعد هذا اللقاح التجريبي ضمن اللقاحات التي تتصدر السباق العالمي لتوفير حماية ضد الفايروس، وكان فريق هيل قد بدأ المراحل الأولى من التجارب البشرية للقاح في أبريل الماضي.