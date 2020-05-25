أتاحت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية 33 تطبيقاً إلكترونيا لتحويل «عيدية» عيد الفطر، تشمل تطبيقات البنوك، والمحافظ الإلكترونية. وأوضحت الهيئة أن تطبيقات البنوك المتاحة تصل إلى 23 تطبيقاً، ويمكن من خلالها تحويل العيدية إلكترونياً، كما أن تطبيقات المحافظ الإلكترونية لتحويل العيدية تتضمن 10 محافظ تابعة لبنوك محلية أيضاً، وفقاً لصحيفة الإمارات اليوم.وتنصح الجهات الطبية المختصة بتقليل التعامل بالعملات النقدية والاستعانة بالخيارات الإلكترونية المتوافرة عند الدفع لتجنب أي مخاطر.