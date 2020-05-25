في خطوة بهدف تعزيز الحماية، بدأت شركة تويتر اختبار ميزة من شأنها زيادة خصوصية النشر عند مستخدمي تطبيقها على الأجهزة الذكية. وأشارت الشركة في مدونة على موقعها الرسمي على الإنترنت إلى أن الميزة التي تختبرها حالياً عند بعض مستخدميها على أجهزة أندرويد وios قد تساعد المستخدمين على تحديد من يمكنه الرد على تغريداتهم.وأوضحت الشركة أنه عند تطبيق هذه الميزة بشكل فعلي ستظهر للمستخدم 3 خيارات عند نشره للتغريدات، يمكنه من خلالها تحديد من يستطيع الرد على تغريداته، فإما أن يمكّن الجميع من الرد عليها، أو يحدد الأشخاص الذين يتابعهم فقط للرد، أو يحدد الخيار للأشخاص المذكورين في التغريدة حصراً.ويرى خبراء تقنيون أن الميزة تساهم في الحد من التعليقات غير المرغوب بها التي يتلقاها بعض المستخدمين على تغريداتهم.