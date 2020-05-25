بعد أقل من يومين على انتهاء الفنانة المصرية رجاء الجداوي من تصوير دورها في مسلسل «لعبة النسيان» الذي تقوم ببطولته دينا الشربيني، أعلنت الجداوي إصابتها بفايروس كورونا ونقلها إلى مستشفى العزل.وكشفت ابنة الممثلة الشهيرة، أميرة مختار، عبر حسابها على «فيسبوك»، أمس (الأحد)، خبر إصابة والدتها بالفايروس المستجد ونقلها إلى المستشفى بمحافظة الإسماعيلية، بعد أن أصيبت بارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة. وأوضحت أن الجداوي أجرت التحاليل اللازمة فتبينت إصابتها. وعلقت قائلة «أرجوكم ادعو لأمي.. يا رب».وتسبب هذا الإعلان بصدمة لمحبي الجداوي كافة، خصوصاً أن الفنانة المصرية التي ولدت عام 1938 بمحافظة الإسماعيلية، كانت تصور مشاهدها في «لعبة النسيان» قبل 3 أيام فقط. وكانت قد نشرت صورة تجمعها بفريق وأبطال المسلسل عبر حسابها على «إنستغرام»، معلنة الاحتفال بانتهاء التصوير وموجهة الشكر إلى جميع المشاركين.