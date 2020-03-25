نفذت فرق مكافحة سوسة النخيل الحمراء ممثلة بقسم الصحة النباتية التابع لمكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف خلال اليومين الماضيين عمليات فحص ومعالجة لـ 200 نخلة في 6 مزارع متفرقه بالمحافظة.

ونتجت العمليات عن اكتشاف أكثر من 15 نخلة مصابة بسوسة النخيل الحمراء ومعالجتها على الفور ضمن الجهود الساعية التي يقدمها مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالطائف للمحافظة على الغطاء النباتي والبيئة الزراعية ومكافحة الآفات المضرة بها.

ودعا مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف المزارعين إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحّد «بلِّغ»، حتى تتمكن الفرق من المباشرة والقيام بأعمال المكافحة.