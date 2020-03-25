رفعت الصين اليوم (الأربعاء)، الإجراءات الصارمة التي فرضت منذ أشهر في إقليم هوباي الصيني مركز وباء فايروس كورونا المستجد الذي أودى بحياة أكثر من 18 ألف شخص في العالم منذ الأول من ديسمبر.

وقالت السلطات الصحية الوطنية إنه لم تسجل أي إصابة محلية جديدة خلال 24 ساعة في البلاد لكن هناك 47 إصابة «مستوردة» من الخارج خلال الفترة نفسها. وسجلت 474 إصابة لأشخاص قادمين من الخارج، قالت وزارة الخارجية الصينية إن معظمهم صينيون عائدون إلى بلدهم.

وسجلت أربع وفيات جديدة خلال 24 ساعة بينها ثلاث في هوباي الإقليم الواقع في وسط الصين وكانت عاصمته ووهان أول مدينة سجلت فيها إصابات بالفايروس.

وأعلنت بكين أمس (الثلاثاء)، أن الحجر الذي فرض على خمسين مليون شخص في ووهان منذ الثاني من يناير سيلغى مما يمنحهم إمكانية التنقل إذا كانوا في صحة جيدة. ولكن المدارس ستبقى مغلقة حاليا، في المقابل، يتوجب على سكان ووهان الانتظار حتى الثامن من أبريل ليتمكنوا من مغادرة المدينة.

وأصيب أكثر من 81 ألفا ومئتي شخص بكوفيد-19 في الصين وتوفي 3281 شخصا. وتراجع عدد الإصابات الجديدة بشكل كبير في الشهر الماضي، لكن هذا الوضع مناقض لما يحدث في بقية أنحاء العالم إذ يتواصل انتشار الفايروس ويجبر مزيدا من الدول على اتخاذ إجراءات عزل ومنع تجول وإغلاق أماكن عامة وغيرها.

وسجلت أكثر من 400 ألف إصابة مؤكدة في العالم في 175 بلدا ومنطقة. وهذا ما يثير مخاوف من موجة ثانية للوباء في الصين من القادمين من الخارج، لذلك فرضت إجراءات صارمة على مدن صينية عدة تقضي بفرض الحجر على القادمين من الخارج وكل الرحلات المتوجهة إلى بكين من الخارج باتت تهبط في مدن أخرى يخضع فيها المسافرون لفحوص.