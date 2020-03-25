توفي الكاتب المسرحي الاميركي تيرينس ماكنالي أمس (الثلاثاء) بسبب مضاعفات جراء إصابته بفيروس كورونا المستجد عن 81 عاما، وفق ما أفاد وكيل أعماله لوكالة فرانس برس.

وأوضح مات بولك «أريد تأكيد هذه الأخبار المفجعة... تيرينس ماكنالي توفي» في مستشفى في فلوريدا.

وأضاف أن ماكنالي، الكاتب المسرحي الذي فاز بأربع جوائز «توني أووردز» أصيب بسرطان الرئة لكنه شفي منه إلا أنه ما زال يعاني من مرض الانسداد الرئوي المزمن.

ومن أبرز أعماله «ماستر كلاس» وهي مسرحية قدمت في باريس العام 1997 من بطولة فاني أردان، و«كيس أوف ذي سبايدر وومن» و«راغتايم».

وكتب ماكنالي وهو مثلي بشكل علني، عن رهاب المثلية والإيدز، كما في مسرحيته «ليبس توغيذر، تيث ابارت» التي عرضت للمرة الأولى في العام 1991.

بدأ الكاتب العمل في برودواي في سن 23 لكنه أصبح معروفا في الولايات المتحدة بعد ربع قرن، في العام 1987.

وهو قال في العام 2019 خلال حفلة توزيع جوائز «توني أووردز» عند استلام جائزة عن مجمل مسيرته الفنية «يحتاج العالم الآن أكثر من أي وقت مضى إلى فنانين يذكروننا بالحقيقة والجمال واللطافة».

تيرينس ماكنالي هو من أوائل المشاهير الذين توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا بعد مانو ديبانغو عازف الساكسفون الكاميروني الذي توفي عن 86 عاما.