كشفت صحيفة «جلوبال تايمز» الصينية، أن الفحوصات الطبية لشخص توفي في إحدى الحافلات كان مسافراً من مقاطعة يونان، إلى مقاطعة شاندونغ، أثبتت تعرضه لفايروس «هانتا».

ووفقاً لمركز مكافحة الأمراض والوقاية الصيني، فإن مرض «هانتا» عبارة عن مجموعة من الفايروسات التي تنتشر بشكل رئيسي عن طريق القوارض، ويمكن أن تسبب أمراضًا متنوعة لدى الناس.

وقد تم إجراء اختبار لما يقرب من 32 آخرين كانوا على متن الحافلة في ذلك الوقت، للكشف عن تعرضهم لعدوى الفايروس، ولكن نتائجهم لم تزل غير معروفة إلى الآن.

وأشارت الصحيفة إلى أن فايروس «هانتا»، لا ينتقل عن طريق الهواء، ويمكن أن ينتشر إلى الناس فقط إذا لامسوا بول أو براز أو تعرضوا للعض من القوارض، أو مخالطة مصاب بشكل مباشر.

يذكر أن أعراض فايروس «هانتا» عبارة عن حمى وقشعريرة، وآلام في الجسم، مصحوبة بصداع وقيء وآلام في البطن، وظهور طفح جلدي عبارة عن بقع حمراء، وسعال جاف، يتبعه ظهور سريع لصعوبة في التنفس.