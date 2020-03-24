طلبت القوات المسلحة الإسبانية (الثلاثاء) من حلف شمال الأطلسي (ناتو) تقديم المساعدة الإنسانية لإسبانيا في مكافحة فايروس كورونا المستجد مع ارتفاع عدد الوفيات في البلاد إلى نحو 2700 و40 ألف إصابة.

وذكر حلف شمال الأطلسي أن الجيش الإسباني طلب «مساعدة دولية» تشتمل على الإمدادات الطبية للمساعدة على الحد من انتشار الفايروس بين صفوف الجيش والمدنيين.

واشتمل الطلب على 450 جهازا تنفسا، و500 ألف علبة فحص سريع، و500 جهاز تهوية و1.5 مليون قناع وجه.

ورغم إجراءات الإغلاق غير المسبوقة التي فرضتها السلطات في 14 مارس، واصلت الوفيات والإصابات الارتفاع، ما اضطر السلطات إلى استدعاء الجيش للمشاركة في جهود وقف انتشار الوباء.

وصرح وزير الصحة سلفادور ايلا في مؤتمر صحافي متلفز «هذا أسبوع صعب للغاية لأننا في المراحل الأولى من التغلب على الفايروس، وهي مرحلة نقترب فيها من ذروة الوباء».