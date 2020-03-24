حل رئيس تحرير صحيفة عكاظ المشرف على «سعودي جازيت» الزميل جميل الذيابي ضيفا في أولى حلقات برنامج «الإنسان أولاً»، على قناة «اقرأ»، الذي يقدمه الإعلامي علي داود، والمقرر بثه مساء اليوم (الثلاثاء) في تمام الساعة 11 مساء، على أن يعاد في تمام الساعة 7 صباح غد (الأربعاء).

ويتناول البرنامج قراءة خاصة في الكلمة المهمة التي وجهها أخيرا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للمواطنين والمقيمين في المملكة تزامنا مع جائحة كورونا، والتي حمل مضمونها رسائل ملؤها الأبوة والعطف والاهتمام بالإنسان أولا، علاوة على ما حوته من قرارات مصيرية، تهدف للحفاظ على صحة المواطن والمقيم على حد سواء.

ويأتي البرنامج في ظل الصعوبات التي صاحبت جائحة فايروس كورونا، بينما تواصل قنوات «اقرأ» الفضائية عملها الدؤوب لنقل الحقيقة، مؤكدة حرصها على أمن وسلامة المواطنين والمقيمين في المملكة، متمنية مشاهدة ممتعة لمتابعيها في شتى أنحاء العالم.