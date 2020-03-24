أقالت باكستان 6 موظفين حكوميين لالتقاطهم صورة سيلفي مع مريض بفايروس كورونا المستجد في مركز للحجر الصحي، بحسب ما أعلن مسؤول محلي (الثلاثاء).

وتظهر هذه الصورة التي جرى تداولها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجموعة رجال حول المريض، وكان كثير منهم مبتسمين من دون وضع أي منهم كمامة واقية.

والتُقطت الصورة في منشأة للعزل قرب مدينة سكهر بولاية السند التي سجلت 399 إصابة بالفايروس المستجد من أصل 892 حالة في سائر باكستان حتى الساعة.

وقال المسؤول المحلي في سكهر رانا عديل لوكالة فرانس برس «أقيل 6 موظفين حكوميين وأودعوا الحجر الصحي».

وأشار عديل إلى أن الموظفين الستة في مصلحة الأراضي في الولاية كانوا يزورون سياسيا محليا يقبع في الحجر الصحي بعد إصابته بفايروس كورونا المستجد إثر زيارة إلى إيران.

ويأتي قرار تجميد مهمات هؤلاء في وقت فرضت باكستان قيودا مشددة على الحركة في البلاد لتطويق انتشار الفايروس.

وأفادت شرطة السند بتوقيف أكثر من 700 شخص في مدينة كراتشي (الاثنين) إثر إعلان الولاية تدابير الحجر المنزلي للسكان.

ويحفل تاريخ باكستان بالإخفاقات في احتواء أمراض معدية بينها شلل الأطفال والسل والتهاب الكبد. وأكدت السلطات الباكستانية تسجيل 6 وفيات حتى اليوم جراء فايروس كورونا المستجد.