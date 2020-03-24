لم تشهد أسعار الفاكهة والخضار بالسوق المركزية في الدمام أي ارتفاع ملحوظ منذ تفشي فايروس كورونا المستجد، الأمر الذي سجل إقبالا واسعا من الأهالي بشراء احتياجاتهم، في حين اتخذت الجهات القائمة على السوق إجراء احترازيا يتضمن سلامة المرتادين من خلال وضع حواجز خرسانية (صبيات) تقدر بـ 6 أمتار.

«عكاظ» التقت عددا من أصحاب تلك المحلات، وذكر حيدر الجاسم أنه يتم يوميا جولات تفتيشية من قبل الجهات المختصة لمعرفة أسعار الفواكه والخضار، وكذلك تم وضع حواجز بين كل المحلات؛ منعاً للتجمعات. أما صباح بوعبيد فأوضح أن أمانة المنطقة الشرقية تقوم بجهود جبارة وذلك في سوق الخضار، إذ اتخذت العديد من الإجراءات، ومن ضمنها تباعد البسطات عن بعضها البعض، بحيث لا يكون هنالك تجمعات من المشترين، موضحا أن هذه الإجراءات احترازية للوقاية من الأخطار، وليس هناك أي نقص في المنتجات، ولا ارتفاع في الأسعار.