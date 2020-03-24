وجه وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني اليوم، بإيقاف إصدار الصحف مؤقتاً والاكتفاء بنسخها الإلكترونية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فايروس كورونا. وأوضح وزير الإعلام اليمني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن التوجيه يشمل كافة الصحف الرسمية والأهلية، ابتداء من الأربعاء القادم 25 مارس 2020، وحتى الأحد 12 أبريل 2020، مشيراً إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يخالف القرار، باعتباره تهديدا يمس حياة المواطنين، ومخالفة للإجراءات المتخذة لمجابهة فايروس كورونا الذي يجتاح العالم. ودعا الوزير الإرياني كافة ناشري الصحف والزملاء الإعلاميين، إلى الالتزام بالقرار استشعاراً للمسؤولية، ومساندة جهود الحكومة في منع ظهور وتفشي فايروس كورونا، والحفاظ على اليمن خاليا من الفايروس.