أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرا كريما بمنع التجوال؛ للحد من انتشار كورونا، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، للحد من انتشار فايروس كورونا الجديد.

وتضمن الأمر الكريم للجهات المعنية حث المواطنين على البقاء في منازلهم خلال المدة القادمة، خصوصا فترة منع التجول، وعدم الخروج إلاّ في حالات الضرورة القصوى في الفترة التي لا يسري فيها المنع، إذ إن المحافظة على الصحة العامة باتت من أهم الواجبات على أبناء هذا الوطن ومن يقيم على أرضه، وعليهم أن يؤدوا واجبهم بالبقاء في منازلهم، وعدم تعريض أنفسهم وبلادهم لخطر تفشي هذه الجائحة.

* تفاصيل منع التجوال:

1- يبدأ مساء اليوم (الإثنين) 23/3/2020

2- من الساعة 7 مساء وحتى 6 صباحا

3- لمدة 21 يوماً

* عقوبات المخالفين:

1- غرامة بـ 10 آلاف ريال

2- مضاعفة الغرامة في حال التكرار

3- السجن لمدة لا تزيد على 20 يوما

* المستثنون من منع التجوال:

1- منسوبو القطاعات الأمنية والعسكرية

2- الإعلاميون والعاملون بالقطاعات الصحية والخدمية الحساسة