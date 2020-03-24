أعلنت الوزيرة السابقة مي شدياق، في بيانٍ لها مساء أمس (الإثنين) إصابتها بفايروس كورونا، وجاء فيه: «بعد عودتي من العاصمة الفرنسية باريس في الأسبوع الماضي، ظهرت لدي بعض العوارض المشابهة لعوارض الإصابة بفايروس الكورونا مما استدعى إلزامي فوراً بالحجر المنزلي».

وأضافت: «أجريت نهار السبت فحوصات طبية في مستشفى Hotel Dieu للتأكد من سبب العوارض. وبعد ظهور نتائج التحاليل منذ قليل، طلب مني التوجه إلى المستشفى للعلاج بعد تأكيد إصابتي بالفايروس. وأشير إلى أن حالتي ليست حرجة وسأنضم قريباً إن شاء الله إلى لائحة المتعافين من فايروس كورونا».

يذكر أن الوزير السابق محمد الصفدي أصيب بالفايروس قبل يومين.