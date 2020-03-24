فرض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون (الإثنين) إغلاقا عاماً في المملكة المتحدة لثلاثة أسابيع؛ بهدف الحدّ من تفشّي فايروس كورونا المستجدّ الذي أودى بأكثر من 300 شخص في البلاد.

وفي إطار هذا الإجراء الذي يسري ابتداء من مساء (الإثنين)، لن يسمح للبريطانيين بمغادرة منازلهم سوى في حالات محدودة جداً مثل شراء الحاجيات الضرورية والتوجّه إلى العمل أو إلى الطبيب أو ممارسة الرياضة مرة واحدة يومياً، وفق ما أوضح جونسون في كلمته.

ويمنع التجمّع الذي يضمّ أكثر من شخصين، مع إغلاق كل متاجر بيع السلع غير الأساسية وأماكن العبادة.