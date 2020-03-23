كشف بطل سلسلة أفلام جيمس بوند الممثل البريطاني دانيال كريغ، البالغ من العمر 52 عاما، أنه لا خطط لديه بتوريث بناته، وطفلته البالغة من العمر عامين، من زوجته الثانية، الممثلة راشيل وايز (50 عاما)، وذلك بسبب أنه يعتقد أن «الميراث أمر مقيت»، حسبما ذكره موقع روسيا اليوم.

وقال نجم سلسلة جيمس بوند: «لا أريد أن أترك مبالغ كبيرة للجيل القادم»، وذلك عقب حصوله على مبلغ 18 مليون جنيه إسترليني (21 مليون دولار) عن فيلمه الأخير جيمس بوند No Time to Die.

وواصل حديثه إلى مجلة Saga: «أعتقد أن الميراث مقيت للغاية، فلسفتي هي التخلص من الثروة أو التخلي عنها قبل أن أرحل».

ولدى كريغ ابنة من زوجته السابقة فيونا لودون (51 عاما)، وتدعى إيلا (28 عاما)، وطفلة ثانية لم يقع الكشف عن اسمها، من شريكته الحالية راشيل.

ويشار إلى أنه كان من المقرر أن يصدر فيلم NO TIME TO DIE، وهو الجزء الـ25 من سلسلة جيمس بوند، في 2 أبريل، إلا أنه تم تأجيله حتى نوفمبر القادم، بعد دراسة وتقييم شامل للسوق العالمية.