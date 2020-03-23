أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، نشر وحدات من الحرس الوطني في عدة ولايات للمساهمة في مواجهة تداعيات فايروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن الجهات العسكرية ستسهم في توفير مستشفيات ميدانية للمناطق التي شهدت تفشي فايروس كورونا المستجد بشكل واسع.

وقال إسبر: إن المستشفيات العسكرية الميدانية قد تتوفر خلال أسبوع في مدينتي سياتل ونيويورك الأمريكيتين، مبيناً أن القوات العسكرية بإمكانها إجراء ستة آلاف اختبار يومي للكشف عن فايروس كورونا.

وأوضح أن وزارته جهزت ملايين المعدات والأجهزة لمكافحة الفايروس المتسبب بمرض «كوفيد-19».

وأشار إلى أن القوات العسكرية ستعمل على حراسة بعض المواقع وإرسال المساعدات إلى المحتاجين.

وفيما يخص تسجيل 133 إصابة بفايروس كورونا لدى وزارة الدفاع والقوات المسلحة، في ارتفاع بلغت نسبته 99 % منذ الجمعة، توقع إسبر المزيد من الإصابات، مشددًا على أن ذلك «لن يؤثر على قدرة القادة في إدارة الموارد داخل الولايات المتحدة أو خارجها».