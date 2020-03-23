دعت سلطات نيويورك التي باتت بؤرة وباء «كورونا» المستجد في الولايات المتحدة (الاثنين) الرئيس الأميركي إلى فرض إجراءات عزل إلزامية على المستوى الوطني، وأن يأمر القطاع الخاص بصنع أقنعة واقية وأجهزة تنفس بشكل عاجل.

وسجلت أكبر مدينة أميركية، العاصمة الاقتصادية للبلاد، التي يقطنها 8.6 مليون نسمة والمعروفة باكتظاظها، صباح الاثنين أكثر من 12 ألف حالة، أي ثلث الحالات المسجلة تقريبا في الولايات المتحدة.

وولاية نيويورك تعد أكثر من 20.800 إصابة، أي أكثر من نصف الحالات المسجلة في الولايات المتحدة مع 157 وفاة.

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو (الاثنين) إن على الحكومة الفيدرالية أن تصدر أوامر مثل أمر «البقاء في المنازل» في كاليفورنيا وإجراءات مشابهة يتم تطبيقها في نيويورك، في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف «يجب أن نتخذ هذه الإجراءات المشددة».

ولا يزال الرئيس دونالد ترمب يتصدى لفرض مثل تلك الإجراءات وعبر عن قلقه إزاء تداعياتها على الاقتصاد رغم أن نحو أميركي من أصل ثلاثة يفترض أنهم باتوا في العزل.

وكتب في تغريدة على تويتر «لا يمكن أن نسمح بأن يكون العلاج أسوأ من المشكلة نفسها. في نهاية فترة الـ15 يوما سنتخذ قرارا بشأن الطريق الذي نريد أن نسلكه».

وتنتظر نيويورك أيضا الحصول على مساعدة من الحرس الوطني وفرقة الهندسة في الجيش الأميركي لوضع أسرة عزل بمستشفيات إضافية.