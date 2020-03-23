أعلنت شبكة مطاعم بريطانية للوجبات الصحية السريعة (الاثنين) أنها ستحول فروعها إلى متاجر صغيرة وستوفر لزبائنها إمكان شراء حاجياتهم عبر الإنترنت في ظل إغلاق السلطات للمطاعم في تدبير احترازي لتطويق تفشي فايروس كورونا المستجد.

وأشارت هذه السلسلة التي تضم 65 متجرا في بريطانيا، في بيان إلى أن موقعها الإلكتروني الجديد سيتيح للزبائن طلب توصيل الطعام إلى منازلهم على غرار متاجر السوبرماركت في البلاد.

ويمكن من خلال الموقع الذي يبدأ العمل به الأربعاء شراء أطعمة جاهزة عالية الجودة إضافة إلى لحوم وأغذية أخرى يمكن للمستهلكين تناولها أو تخزينها في المنزل، وفق البيان.

وقال مؤسس شبكة المطاعم ورئيسها التنفيذي جون فنسنت في تصريحات أوردها البيان «حاليا لدينا من جهة مطاعم وطواقمها مستعدة لتقديم طعام للمستهلكين، ومن جهة ثانية متاجر سوبرماركت مع رفوف فارغة».

وأضاف «التوازن مفقود، عند المستهلكين والأشخاص المهددين بفقدان وظائفهم والشركات».

وترغم القيود المفروضة من الحكومة البريطانية في مواجهة تفشي فايروس كوفيد - 19 المتسارع في البلاد المطاعم على وقف تقديم الطعام في فروعها.

وقررت سلسلة مطاعم أميركية إغلاق كل فروعها في بريطانيا وإيرلندا اعتبارا من مساء الاثنين.