أعلن المخرج المصري مهند الدسوقي إطلاقه أول فيلم خاص بفايروس كورونا المستجد بعنوان COVID-19، مؤكدا أن الفيلم سيكون مترجما لجميع لغات العالم. ويضم الفيلم مجموعة من الشباب المصريين، من بينهم كاتب العمل محمد المغربي، ويشارك في تمثيله عدد من الوجوه الجديدة، إضافة لمدير التصوير عبدالرحمن سالم.ويرصد الفيلم بداية ظهور فايروس كورونا في مدينة ووهان الصينية، وكيفية انتقاله للدول الكبرى، وأبرز المشاهد التي تأثرت بكورونا ومنها لحظة نزول قوات الجيش في إيطاليا لنقل وفيات الكورونا. كما تتطرق أحداث الفيلم لرصد قرارات وقف الدراسة، في مصر وإغلاق المحلات وبعض المنشآت العامة، وكشف بعض طرق نقل العدوى بين المواطنين، وكيفية حدوث الإصابات بالفايروس.يذكر أن الدسوقي أطلق سابقا فيلمه «عزازيل» والذي يروي تفاصيل عن إبليس ومشكلته مع سيدنا آدم. فيما يأتي إطلاقه هذا الفيلم في ظل ما اتخذته بلاده من خطط احترازية لمواجهة الفايروس، منها رفع استعدادات وزارة الصحة بجميع المحافظات، فضلا عن رفع إجراءات الرصد للمرض بكافة مداخل ومخارج البلاد، وخصوصا مع الدول التي ارتفعت بها حالات الإصابة. ويشير آخر إحصاء لوزارة الصحة المصرية إلى ارتفاع حالات الإصابة بكورونا لتسجل 327 حالة، شفي منها 56 وخرجت من مستشفى العزل، بينما سجلت 14 وفاة.