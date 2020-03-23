فرضت الهند (الاثنين) تدابير حجر تشمل 700 مليون مواطن على الأقل، مع تشديد القيود التي تفرضها الحكومة الهندية لمكافحة انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقال المسؤول في وزارة الصحة لاف أغاروال في مؤتمر صحفي يومي «لدينا 19 ولاية ومنطقة في الحجر التام. و6 ولايات أخرى في الحجر الجزئي واتخذت 3 ولايات إضافية تدابير».

وتنقسم الهند الفيديرالية إلى 28 ولاية و8 مناطق، ووضعت قيودا على التنقل بين مختلف الولايات لتجنب انتشار الفايروس.

وأغلقت عدة مناطق في البلاد التي يبلغ عدد سكانها 1.3 مليار نسمة الحدود مع الولايات المجاورة. وفرض حجر في أجزاء واسعة من جنوب البلاد، تشمل العاصمة نيودلهي ومدينة بومباي الضخمة.

وعلق نشاط غالبية وسائل النقل المشترك، ما ترك ملايين العمال المهاجرين عالقين.

وستمنع الرحلات الجوية المحلية اعتبارا من منتصف ليل الأربعاء. وأوقفت أيضا شبكة النقل الضخمة عبر السكك الحديد التي تمثل العمود الفقري للنقل العام، وكذلك حافلات المسافات البعيدة.

وسجلت الهند 433 إصابة مؤكدة منذ ظهور الوباء الذي تسبب بوفاة 7 أشخاص في البلاد، وفق أرقام رسمية.

ويقدّر خبراء أن هذا الرقم لا يعكس الواقع نظرا لقلة عدد الفحوص في الدولة الثانية عالميا لناحية عدد السكان.

وقال رئيس الحكومة ناريندرا مودي (الاثنين) على تويتر «كثيرون لا يتعاملون مع الحجر بجدية. أرجوكم، احفظوا أنفسكم وأقرباءكم وتعاملوا بجدية مع التوجيهات».