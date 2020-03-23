بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، ظهرت الممثلة المصرية سهير البابلي في مقطع فيديو لتوجيه رسالة لمحبيها طالبتهم فيها بالتوقف عن القبلات في هذه الفترة. ونشر المخرج المصري عمر زهران مقطع فيديو البابلي، التي أشارت إلى أن البعض يشعر بالغضب في حال رفض الطرف الآخر تقبيله عند اللقاء مثلما هي العادة الأشهر، موجهة لهم اللوم بطريقتها الكوميدية التي اعتاد عليها الجمهور، لافتة إلى أن هذا الأمر ممنوع في منزلها بشكل نهائي، سواء كان بين أبنائها أو أحفادها، مطالبة محبيها بفعل أي شيء باستثناء القبلات تجنبا لعدوى فايروس كورونا. وفي النهاية تغزلت في اسم الفايروس المستجد، قائلة: «كورونا»، لتكرر الاسم أكثر من مرة، قائلة «اسم جميل».يذكر أن سهير البابلي قدمت طوال مسيرتها الفنية العديد من الأعمال التي تجاوزت الـ100 عمل فني، كان أشهرها دور «بكيزة الدرملي» في مسلسل «بكيزة وزغلول»، ومسرحية «ريا وسكينة»، فيما كان مسلسل «قانون سوسكا» الذي عرض عام 2016 آخر ظهور لها قبل أن تتوقف مسيرتها الفنية.