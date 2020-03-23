أوقع فايروس كورونا المستجد 14.396 وفاة على الأقل حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر، بحسب حصيلة أعدّتها وكالة فرانس برس، استنادا إلى مصادر رسمية أمس (الأحد).

وتم تشخيص أكثر من 324.290 إصابة بالفايروس في ما مجموعه 171 بلدا ومنطقة منذ أول ظهور للوباء.

إلا أن هذه الحالات التي تم تشخيصها لا تعكس إلا جزءا من الرقم الفعلي للإصابات، إذ إن دولا عدة لا تجري فحص الإصابة بكورونا إلا للحالات التي تتطلّب دخول المستشفى.

واعتبارا من يوم (السبت) تم تسجيل 1.671 وفاة جديدة بالفايروس و32.869 إصابة جديدة حول العالم.

وتصدّرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الـ24 الماضية مع 651 حالة، تليها إسبانيا مع 394 حالة، ومن ثم إيران التي سجّلت 129 حالة وفاة.