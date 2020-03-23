قال كبير خبراء الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايك رايان، إن فرض العزل الصحي ليس كافياً لهزيمة فايروس كورونا، مشدداً على ضرورة إيجاد تدابير أكثر وقاية للحيلولة دون عودة ظهور الفايروس بشكل قوي حال إنهاء العزل ورفع القيود على الحركة وقرارات الإغلاق. وشدد رايان في مقابلته (الأحد) مع قناة BBC، على ضرورة العثور على المرضى وحاملي الفايروس ومخالطيهم وعزلهم، مؤكداً أن الفايروس لا يصيب كبار السن فقط، إذ إن له تأثيرا كبيرا على فئة منتصف العمر، ورغم إشارته للبدء في تطوير لقاح بالفعل، إلا أنه استدرك: «تطوير اللقاح قد يستغرق عاماً على الأقل».