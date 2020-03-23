طوّر باحثو جامعة ماساتشوستس الأمريكية نظاما آليا بمسمى «فلو سنس» لمراقبة الأماكن العامة وإحصاء المصابين بأمراض تنفسية، عبر تتبع سعال وعطاس الأشخاص بكاميرات حرارية ومايكروفون ونظام حوسبة مضغوط، مؤكدين أن الكاميرات لا تتعرف على الوجوه للحفاظ على الخصوصية، بل تقارن أصوات السعال والعطس لكشف المرضى. وقال قائد فريق البحث البروفيسور توحيدر رحمان: «لدى الجهاز القدرة على التنبؤ بالإصابات التنفسية الفايروسية، مثل كوفيد-19 وسارس والإنفلونزا الموسمية»، وسينشر الجهاز في الأماكن العامة الكبيرة لإجراء الإحصاءات اللازمة لإنقاذ أرواح البشر من عدوى انتشار الفايروسات بشكل عام.