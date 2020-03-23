حصل الإيطاليان ميركو ميليلا وإنطوانيتا بيفيلانكا على إذن استثنائي من السلطات بالزواج مساء (السبت)، شريطة عدم إقامة حفلة زفاف، وإلزام العروسين باتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة عدوى «كورونا». ووفق صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، وضع العروسان الكمامات وارتديا القفازات وأتما الزواج بحضور موظف الأحوال الشخصية الذي حرر عقد الزواج، فيما خلا الحفل الصغير من المدعوين، باستثناء إشبينيهما ومصور فوتوغرافي، والتزم الجميع بوضع الأقنعة، بينما سمح للعروسين بإزالة القفازين لمدة دقيقة واحدة لتبادل خاتمي الزواج، وتبادلا قبلات عقد القران دون إزالة الكمامات. يذكر أن السلطات الإيطالية غرمت 50 شخصا أثناء مشاركتهم في عزاء بمدينة صقلية.