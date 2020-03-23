لم تسلم الممثلة الكويتية شوق الهادي من شائعة إصابتها بفايروس كورونا المستجد، ما دفعها للظهور في مقطع فيديو بثته في حسابها على «سناب شات» وتداولته حسابات مشاهير في «إنستغرام»، أعربت فيه عن غضبها قائلة: «ليش تطلعون علي إشاعات، والله قايلين حق فرح أختي شوفي شوق فيها كورونا». وأردفت: «ما فيني شي، ما فيني إلا العافية تعبت شويه، وهسويلكم ميك آب توتوريال». وبدأت شوق بعدها بالتفاعل مع متابعيها بشأن طريقة عمل المكياج الجديدة. يأتي ذلك في وقت طالت شائعة الإصابة العديد من الفنانات، إلا أن البحرينية هند تأكدت إصابتها بالفعل، وتقضي حاليا فترة تعاف في مستشفى العزل.