أعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن سايبرت (الأحد) أن المستشارة أنغيلا ميركل قررت عزل نفسها في منزلها بعدما عالجها طبيب تبين لاحقا أنه مصاب بفايروس كورونا المستجد.

وقال سايبرت في بيان إن «المستشارة قررت عزل نفسها في منزلها. ستخضع لفحص (كورونا المستجد) بشكل متكرر في الأيام المقبلة وستقوم بأعمالها المكتبية من المنزل».

وزار الطبيب ميركل (الجمعة) لإعطائها اللقاح الخاص بالبكتيريا الرئوية المكورة.

وأفاد سايبرت بأن تحديد إن كانت المستشارة نفسها مصابة بالفايروس سيستغرق بعض الوقت نظرا إلى أن نتيجة «الاختبار لن تكون حاسمة بعد» في هذه المرحلة.