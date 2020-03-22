أعلن مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية في القدس (الأحد) تعليق حضور المصلين للمسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة لفترة مؤقتة تبدأ من صلاة فجر الإثنين، في خطوة تهدف إلى الحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقال المجلس في بيان: إن القرار اتّخذ خلال «جلسة طارئة» استجابة «لتوصيات المرجعيات الدينية والطبية المختصة».

وأحصت إسرائيل 945 إصابة بالفايروس، مقابل 57 إصابة في الضفة الغربية المحتلة وإصابتين في قطاع غزة.

وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس أعلنت قبل نحو أسبوع إغلاق المصليات المسقوفة داخل الحرم الشريف «كإجراء وقائي» لمنع انتشار فايروس كورونا.