حذّر رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو (الأحد) من أن المعدات الضرورية لعمل المستشفيات لا تكفي سوى لبضعة أيام في ظل تفشي وباء فايروس كورونا.

وسجلت نيويورك أعلى عدد من حالات الإصابة المؤكدة بكوفيد-19 في الولايات المتحدة، وقال بلاسيو إن مستشفيات المدينة على وشك الانهيار.

وأضاف: «نحن على بعد عشرة أيام من رؤية نقص واسع لأقنعة الوجه وأجهزة التنفس، وهي أشياء ضرورية لإبقاء عمل نظام المستشفيات مستمرا».

وناشد الرئيس دونالد ترمب تحريك الجيش لرفع وتيرة الإنتاج والتوزيع في ما يخص المعدات الطبية اللازمة. وقال: «إن لم نحصل على المزيد من أجهزة التنفس في الأيام العشرة القادمة سيموت أشخاص يجب ألا يموتوا».

وحذر من أن «الأسوأ لم يأت بعد»، ووصف الوباء سريع الانتشار بأنه «الأزمة الأخطر محلياً منذ الكساد الكبير» في ثلاثينات القرن الماضي.

وأوضح «ولهذا نحتاج إلى تعبئة الجيش بشكل كامل ونحتاج من الكونغرس أن يتصرف وكأننا نتجه إلى الكساد الكبير».

وأضاف «انسوا حاليا حزم إنقاذ شركات الطيران. أنقذوا الناس. أنقذوا المستشفيات. أنقذوا المدن والولايات والمقاطعات».

وأصيب نحو 27 ألف شخص بكوفيد-19 في الولايات المتحدة طبقاً لإحصائية محدثة من مستشفى جامعة جون هوبكنز، يعيش أكثر من 9 آلاف منهم في مدينة نيويورك التي سجلت 60 وفاة.

وتوفي 114 شخصا في ولاية نيويورك حتى الآن، بحسب ما صرح حاكم الولاية اندرو كومو للصحفيين الأحد.