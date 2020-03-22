«الزموا منازلكم».. دعوة من سلطات بلدان العالم لأكثر من 900 مليون إنسان لملازمة المنزل، فيما يخضع أكثرهم لتدابير حجر منزلي إلزامي، بينما يتعرض آخرون لحظر تجوال أو لحجر صحي أو نداءات ودية بعدم الخروج من المنازل.

ففي الولايات المتحدة فرضت السلطات على 30% من السكان الحجر المنزلي بدرجات متفاوتة. فيما طلبت السلطات البريطانية من 1.5 مليون شخص من الفئات الأكثر ضعفا ملازمة المنزل لـ3 أشهر.

بدوره، أعلن العراق حظر تجوال على مجمل أراضي البلاد، وفي أمريكا اللاتينية حذت بوليفيا حذو فنزويلا والأرجنتين وسلفادور عبر فرض الحجر المنزلي على السكان (الأحد)، على أن تلتحق بها كولومبيا الثلاثاء.

وفي البرازيل، سيفرض الحجر المنزلي على سكان ولاية ساو باولو لفترة 15 يوما اعتبارا من الثلاثاء. وباتت تدابير الحجر العام في أفريقيا شاملة في تونس ورواندا.

حصيلة كورونا: 13 ألف وفاة

سُجل أكثر من 308130 إصابة في 170 بلدا ومنطقة منذ ظهور الوباء الذي أودى بحياة 13444 شخصا حول العالم حتى (الأحد).

وتتصدر إيطاليا قائمة البلدان الأكثر تضررا بفايروس كورونا المستجد بتسجيلها 4825 وفاة من أصل 53578 حالة مؤكدة، (بينها 6 آلاف حالة شفاء).

وسجلت الصين 3261 حالة وفاة من أصل 81054 إصابة بينها 72244 حالة شفاء.

أما إيران فسجلت 1685 وفاة من أصل 21638 إصابة معلن عنها.

وأعلنت إسبانيا وفاة 1720 من أصل 28572 إصابة.

وسجلت فرنسا 562 وفاة من أصل 14459 إصابة.

وكشفت الولايات المتحدة وفاة 340 حالة من أصل 26747 إصابة.

إغلاق وقيود وتدابير

بدورها، أوقفت إيطاليا كل الأنشطة الإنتاجية غير الأساسية لضمان توفر المنتجات الأساسية، كما شددت قواعد الحجر المنزلي مع إغلاق كل المساحات الخضراء.

أما أستراليا التي أغلقت حدودها على الأجانب غير المقيمين، فطلبت من السكان إلغاء رحلاتهم داخل البلاد باستثناء التنقلات المهنية وعمليات نقل المواد الغذائية الأساسية والمهمات الإنسانية.

وفرضت سلطات فرنسا قيودا إضافية على حركة المرور وحظر تجول في مدن عدة في جنوب البلاد. كما ستمنع الرحلات من البر الفرنسي الرئيسي إلى المقاطعات والمناطق خلف البحار اعتبارا من منتصف ليل الاثنين.

واتخذت تايلاند سلسلة تدابير جديدة تشمل إغلاق عدد كبير من المراكز التجارية في العاصمة بانكوك باستثناء محلات السوبرماركت والمتاجر المتخصصة في بيع الأغذية، بعد أيام على إغلاق المدارس ومواقع الترفيه.

وخضع ملايين الهنود اليوم لحظر تجول في تدبير تجريبي. فيما شددت نيجيريا ذات الـ200 مليون نسمة تدابير الوقاية، وأغلقت مطارين دوليين.

وتعتزم كوبا التوقف عن استقبال السياح اعتبارا من الثلاثاء، متخلية عن مصدر رئيسي للعملات. كما تغلق ساحل العاج وبوركينا فاسو حدودهما، شأنهما شأن رواندا وجمهورية الكونغو. أما البرازيل فستغلق حدودها اعتبارا من الاثنين على المسافرين القادمين من أوروبا وأستراليا وبلدان آسيوية عدة.

وحظرت رومانيا دخول أراضيها على أعداد كبيرة من الأجانب.