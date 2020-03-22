بادر رئيس لجنة المحامين والموثقين بمكة المحامي بدر بن فرحان الروقي بتقديم الاستشارات القانونية عن بعد باستخدام أجهزة تشبه الريبورت، وهي الفكرة الأولى عالميا التي تستخدم في مجال المحاماة ونال على إثرها جائزة من جامعة الدول العربية، في مجال الابتكار والخدمة المجتمعية في 2018.

ودعا الروقي زملاءه المحامين و الموثقين لاستخدام مثل هذا الجهاز في الفترة الحالية خصوصا بما يشهده العالم من انتشار جائحة فايروس كورونا.

وقال لـ«عكاظ» إن تقديم الاستشارات عن طريق هذا النوع من التقنيات يحمي المحامين والمستشارين من عملية الاحتكاك والملامسة وإحراجات المصافحة.