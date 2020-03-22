طورت مايو كلينك (Mayo Clinic) فحصاً يستطيع الكشف عن فيروس كورونا المستجد SARS-CoV-2 في العينات السريرية، والذي يتسبب في فايروس كورونا COVID-19.

ويُعرف الفحص الجديد باسم «الكشف الجزيئي عن متلازمة فيروس كورونا 2 التنفسية الحادة الوخيمة (SARS CoV-2)»، وحصل الفحص على الاعتماد الكامل. وستُقدَّم بيانات من هذا الفحص إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمراجعتها والحصول على ترخيص عاجل لاستخدامه.

تبيّن الصور شكل فايروس «كورونا» المعروف باسم «كوفيد 19»، حيث يتكون سطح الفايروس من عدة بروتينات، أبرزها تلك البروتينات الشوكية النافرة من سطح الفيروس. هذه البروتينات تساعد الفايروس على الاندماج في الخلية البشرية المضيفة واختراقها، (لكن في هذه الصورة، تظهر الفيروس قبل حدوث الاندماج). وتشترك البروتينات الأخرى الظاهرة على السطح في تركيبة الفيروس أيضاً.

ويمكن التعرف على المزيد من المعلومات حول فيروس كورونا من خلال موقع مايو كلينك Mayo Clinic: www.mayoclinic.or