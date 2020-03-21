أعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار في جمهورية مصر العربية مصطفى وزيري، غلق جميع المتاحف والمواقع الأثرية بمصر ابتداءً من بعد غد (الاثنين) وحتى 31 مارس الجاري.

وأوضح وزيري أن ذلك يتم للتعقيم والتطهير وتطبيق إجراءات السلامة والوقاية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان المصرية ووفقا للمعايير العالمية.

وأوضح وزيري في تصريح له اليوم (السبت) أن هذا القرار يأتي استمرارا لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فايروس «كورونا» المستجد، منوهاً أنه خلال هذه الفترة سيتم أيضا عقد دورات توعية للعاملين بالمتاحف والمواقع الأثرية لطرق الوقاية والحماية من الفايروس.