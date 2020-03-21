أعلنت أسرة المغني الأمريكي الشهير كيني روجرز يوم السبت وفاته عن عمر 81 عاما.

وجاء في بيان لعائلة روغرز أنه «فارق الحياة بسلام في منزله لأسباب طبيعية، وكان محاطا بأسرته».

وأضاف البيان أن «الأسرة تعتزم إقامة مراسم خاصة محدودة في الوقت الحالي، في ضوء المخاوف المتعلقة بحالة الطوارئ الوطنية بسبب كوفيد-19».

وكان روغرز قد بدأ جولة عالمية أخيرة عام 2016، لكنه ألغى بعض الحفلات في أبريل 2018 بسبب «سلسلة من الصعوبات الصحية».

وفاز خلال مسيرته الفنية الطويلة بثلاث جوائز غرامي، واسمه مخلد في قاعة مشاهير موسيقى الريف الأمريكي، واشتُهر بأغنيات مثل (ذا جامبلر) و(ليدي) وأغنية (آيلاندز إن ذا ستريم) التي قدمها عام 1983 مع المغنية دولي بارتون.

وبعد أن دخل روغرز عالم الغناء في خمسينيات القرن الماضي ضمن فرقة لموسيقى الجاز، انطلق منفردا في مسيرته خلال السبعينيات وأصدر أغنيته (لوسيل) التي حققت نجاحا مبهرا عام 1977.