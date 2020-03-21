على أن الاعتقاد السائد لدى أغلب مدخني السجائر الإلكترونية أنها «بديل أفضل من التقليدي»، إلا أن العلماء أطلقوا تحذيرا شديد اللهجة بعدما اكتشفوا أن هذا النوع من التدخين يزيد خطورة الإصابة بفايروس كوفيد-19 الذي يشكل رعبا للعالم بأكمله. ودعوا للإقلاع الفوري عن التدخين بشكل عام والإلكتروني على وجه الخصوص كونه يقلل المناعة، وفق صحيفة «ديلي ميرور» البريطانية.وكشف دراسة أجراها العلماء برئاسة الدكتورة ميلودي بيرزادا، الطبيبة المتخصصة بأمراض الرئة في مستشفى وينثروب بنيويورك في الولايات المتحدة أن انتشار التدخين الإلكتروني يتسبب في استقبال المزيد من الإصابات الحرجة بالفايروس القاتل، وأضافت: «إذا كنت تملك تاريخا في التدخين العادي أو الإلكتروني، فإن ميكانيكيات الدفاع عن الرئتين سيكون مختلفا عن الشخص العادي، فالتدخين المنتظم يعيق تخلص الجسم من السموم والمخاط العالق في الشعب الهوائية، وهو ما يجعل آثار الإصابة بكورونا أكثر سوءاً».